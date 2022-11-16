У Відні активісти облили чорною фарбою картину Клімта, якій більше 100 років

Крім того, один із протестувальників приклеїв свою руку до захисного скла.
У музеї пізніше повідомили, що картина не постраждала.
Краса життя з одного боку, очікування смерті з іншого. Так Густав Клімт намалював “Смерть і життя” понад 100 років тому. Сьогодні ми скочуємося до катастрофи неймовірних масштабів, тому що, як і герої Клімта, не хочемо миритися зі смертельною загрозою, – пояснив акцію активіст.
Директор Музею Леопольда Ганс-Петер Віпплінгер назвав занепокоєння кліматичних активістів обґрунтованим, але напади на твори мистецтва, на його думку, “є неправильним шляхом до реалізації поставленої мети із запобігання прогнозованому кліматичному колапсу”.
Нагадаємо, раніше ми писали, що екоактивістки у Лондоні облили томатним супом знамениті “Соняшники” Ван Гога.
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