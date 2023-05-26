У ветклініці Дніпра, біля якої влучила ракета, розповіли, що з персоналом та пацієнтами

26 травня росіяни нанесли ракетний удар по Дніпру. Внаслідок атаки зруйновані будівлі психдиспансеру та ветклініки.
Адміністрація ветклініки прокоментувала сьогоднішній інцидент. На своїй Instagram-сторінці вони розповіли, що всі співробітники живі, а пацієнтів вдалося врятувати. А от будівля медзакладу отримала серйозні пошкодження. Через це клініка призупиняє роботу, адже не може повноцінно функціонувати.
Зауважимо, що це була хірургічна клініка, де робили операції домашнім улюбленцям.
Раніше очевидці повідомляли, що з приміщення клініки виносили обгорілих пухнастиків. Рятувати тварин допомагали також перехожі, які опинилися недалеко від епіцентру вибуху.
Станом на 16:00 відомо про 30 постраждалих внаслідок ракетного удару. За даними лікарів, 13 із них лікуються амбулаторно, решта перебувають під наглядом лікарів у медустанові. У постраждалих рвані рани, сторонні тіла в тулубі, черепно-мозкові травми та осколкові поранення.
В ОВА офіційно підтвердили загибель двох людей. Ще трьох лікарів, які мали бути в поліклініці в момент удару, шукають. З ними пропав зв’язок. Ймовірно, вони знаходяться під завалами.
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