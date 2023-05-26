У ветклініці Дніпра, біля якої влучила ракета, розповіли, що з персоналом та пацієнтами

Під час ракетного удару постраждала ветклініка.

26 травня росіяни нанесли ракетний удар по Дніпру. Внаслідок атаки зруйновані будівлі психдиспансеру та ветклініки.

Адміністрація ветклініки прокоментувала сьогоднішній інцидент. На своїй Instagram-сторінці вони розповіли, що всі співробітники живі, а пацієнтів вдалося врятувати. А от будівля медзакладу отримала серйозні пошкодження. Через це клініка призупиняє роботу, адже не може повноцінно функціонувати.

Зауважимо, що це була хірургічна клініка, де робили операції домашнім улюбленцям.

Раніше очевидці повідомляли, що з приміщення клініки виносили обгорілих пухнастиків. Рятувати тварин допомагали також перехожі, які опинилися недалеко від епіцентру вибуху.

Станом на 16:00 відомо про 30 постраждалих внаслідок ракетного удару. За даними лікарів, 13 із них лікуються амбулаторно, решта перебувають під наглядом лікарів у медустанові. У постраждалих рвані рани, сторонні тіла в тулубі, черепно-мозкові травми та осколкові поранення.

В ОВА офіційно підтвердили загибель двох людей. Ще трьох лікарів, які мали бути в поліклініці в момент удару, шукають. З ними пропав зв’язок. Ймовірно, вони знаходяться під завалами.

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