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У вересні із Дніпра курсуватимуть додаткові потяги до Львова: усі дати та графік руху

Сьогодні 13:36
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УЗ призначила додаткові потяги із Дніпра у західному напрямку.

Новости Днепра про У вересні із Дніпра курсуватимуть додаткові потяги до Львова: усі дати та графік руху

Про це повідомили в телеграм-каналі компанії перевізника. 

В УЗ зазначили, що для задоволення попиту на вересень призначили додаткові потяги між Києвом та Кривим Рогом, Львовом і Дніпром. 

Так, поїзд №175/176 Кривий Ріг — Київ відправлятиметься з Кривого Рога 20, 21, 27, 28 серпня об 11:08 і прибуватиме до Києва о 19:31. Зворотно, з Києва, поїзд відправлятиметься 20 серпня о 07:31 і прибуватиме до Кривого Рога о 16:56.

21, 27, 28 серпня поїзд відправлятиметься з Києва о 07:24 і прибуватиме до Кривого Рога о 16:43.

Поїзд №79/80 курсуватиме в сполученні Дніпро — Львів. Поїзд відправлятиметься з Дніпра 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 28, 30 вересня о 22:15, прибуватиме до Києва о 5:49 та до Львова о 13:40.

У зворотному напрямку, зі Львова, поїзд відправлятиметься 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 22, 24, 26, 27, 29 вересня та 1 жовтня о 15:48, прибуватиме до Києва о 22:37 та до Дніпра о 06:49.

Крім цього, додаткові рейси призначать між Львовом і Ворохтою, а також Одесою, Ізюмом, Харковом.

Купити квитки можна на сайті, додатку та касах УЗ.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що УЗ призначила додаткові потяги із Дніпра до Львова на другу половину серпня. 

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