У в’язниці Дніпропетровщини ФСБ “перекинуло” завербованих ув’язнених з так званої ЛНР

Вони мали досидіти свій термін та після звільнення працювати на ФСБ.

Про це розповіли в пресслужбі СБУ.

За даними СБУ, на підконтрольну Україні територію перекинули завербованих зеків із так званої ЛНР. Агенти російської ФСБ порадили ув’язненим, які перебувають в тюрмах Луганської області, попросити про переведення у виправні установи Дніпропетровщини, Київщини, Харківщини та Чернігівщини.

7 чоловікам залишалося зовсім недовго до кінця терміну, тому за планом ФСБ вони повинні були досидіти у в’язниці, а після звільнення мали працювати проти України.

Але СБУ спрацювало на випередження, тому план ФСБ не вдався. Повідомляється, що куратором операції був начальник оперативної частини виправної колонії в так званій ЛНР.

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