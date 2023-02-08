У Туреччині зафіксували нові землетруси

Сьогодні, 8 лютого, у Туреччині знову сталися нові землетруси на півдні та у центрі країни.

Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Протягом останніх шести годин у центральній і південній частині Туреччини зареєстрували близько восьми нових землетрусів. Магнітуда найсильнішого з них становила 5,4 бала.

Сейсмологи продовжують фіксувати землетруси у Туреччині та Сирії, проте вони не такі потужні, як ті, що відбулися 6 лютого.

Нагадаємо, у понеділок у цих двох країнах відбулися землетруси магнітудою більше 7 балів. На жаль, уже відомо про 9638 загиблих.

У Туреччині загинуло 7108 людей, ще 40 910 отримали поранення. У регіонах Сирії – щонайменше 2530 загиблих та 4645 поранених.

Розбір завалів триває.

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