У Туреччині зафіксували нові землетруси

Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).
Протягом останніх шести годин у центральній і південній частині Туреччини зареєстрували близько восьми нових землетрусів. Магнітуда найсильнішого з них становила 5,4 бала.
Сейсмологи продовжують фіксувати землетруси у Туреччині та Сирії, проте вони не такі потужні, як ті, що відбулися 6 лютого.
Нагадаємо, у понеділок у цих двох країнах відбулися землетруси магнітудою більше 7 балів. На жаль, уже відомо про 9638 загиблих.
У Туреччині загинуло 7108 людей, ще 40 910 отримали поранення. У регіонах Сирії – щонайменше 2530 загиблих та 4645 поранених.
Розбір завалів триває.
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