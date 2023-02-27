У тумані посеред річки: на Перемозі, де потонула людина, на лід знову вийшли рибалки (ФОТО)

Навіть +8 та туман не зупинили дніпровських рибалок, які вчергове вийшли на кригу. Більше десятка поціновувачів екстремальної риболовлі помітили на Косі біля житлового масиву Перемога. Про це повідомляє Dnepr.info з місця події.
Міцність криги ви можете побачити на фото.
Зазначимо, що минулого тижня тут знайшли тіло чоловіка, який втонув в річці. Тоді мешканці Дніпра звернулися до рятувальників, бо побачили речі, які лежали біля ополонки. Надзвичайники дістали тіло потопельника з-під криги в 10-ти метрах від берега.
Нагадаємо, вчора рибалок-екстремалів бачили на Червоному Камені. У “Ситуаційному центрі Дніпра” опублікували записи з камер відео-спостереження, де видно з десяток людей, які вийшли на тонку кригу.
Не ризикуйте власним життям.
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