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  • У тумані посеред річки: на Перемозі, де потонула людина, на лід знову вийшли рибалки (ФОТО)

У тумані посеред річки: на Перемозі, де потонула людина, на лід знову вийшли рибалки (ФОТО)

Сьогодні 16:06
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У Дніпрі в плюсову температуру на кригу вийшли рибалки.

Новости Днепра про У тумані посеред річки: на Перемозі, де потонула людина, на лід знову вийшли рибалки (ФОТО)

Навіть +8 та туман не зупинили дніпровських рибалок, які вчергове вийшли на кригу. Більше десятка поціновувачів екстремальної риболовлі помітили на Косі біля житлового масиву Перемога. Про це повідомляє Dnepr.info з місця події. 

Міцність криги ви можете побачити на фото. 

Зазначимо, що минулого тижня тут знайшли тіло чоловіка, який втонув в річці. Тоді мешканці Дніпра звернулися до рятувальників, бо побачили речі, які лежали біля ополонки. Надзвичайники дістали тіло потопельника з-під криги в 10-ти метрах від берега.

Новости Днепра про У тумані посеред річки: на Перемозі, де потонула людина, на лід знову вийшли рибалки (ФОТО)

Новости Днепра про У тумані посеред річки: на Перемозі, де потонула людина, на лід знову вийшли рибалки (ФОТО)

Новости Днепра про У тумані посеред річки: на Перемозі, де потонула людина, на лід знову вийшли рибалки (ФОТО)

Новости Днепра про У тумані посеред річки: на Перемозі, де потонула людина, на лід знову вийшли рибалки (ФОТО)

Новости Днепра про У тумані посеред річки: на Перемозі, де потонула людина, на лід знову вийшли рибалки (ФОТО)

Нагадаємо, вчора рибалок-екстремалів бачили на Червоному Камені. У “Ситуаційному центрі Дніпра” опублікували записи з камер відео-спостереження, де видно з десяток людей, які вийшли на тонку кригу. 

Не ризикуйте власним життям. 

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Новости Днепра про У тумані посеред річки: на Перемозі, де потонула людина, на лід знову вийшли рибалки (ФОТО)Українська

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