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  • У центрі Кривого Рогу молодик забрався на дах будівлі та зірвав прапор Ізраїлю

У центрі Кривого Рогу молодик забрався на дах будівлі та зірвав прапор Ізраїлю

Сьогодні 14:05
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Стяг Ізраїлю, який повісили поруч з прапором України, зірвав 21-річний криворіжець.

Новости Днепра про У центрі Кривого Рогу молодик забрався на дах будівлі та зірвав прапор Ізраїлю

Це сталося цими вихідними, повідомили в Криворізькому районному управлінні поліції. 

21-річний криворіжець забрався на дах одноповерхової будівлі, що на Поштовому проспекті у самісінькому центрі Кривого Рогу. Чоловік зірвав прапор Ізраїлю, який повісили поруч з українським, та кинув його на землю. Усе це молодик зафільмував на відео й опублікував у соцмережі. 

Пізніше відео зацікавилися поліціянти, які згодом встановили особу хулігана. Наразі правоохоронці вирішують чи оголошувати молодику про підозру в хуліганстві. 

Як відреагували криворіжці?

У коментарях до допису містяни зазначили, що не вважають чоловіка хуліганом.

А що тут такого? Хлопець своїм вчинком підтвердив суверенітет та незалежність Української Держави, та своїми діями підтвердив легітимність та пріоритетність українських державних символів, – зазначають місцеві. 

Водночас багато і тих, хто обурений діями чоловіка та вважають, що скидати чужий прапор це неповага. 

Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали “на гарячому” квартирних крадіїв. 

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Новости Днепра про У центрі Кривого Рогу молодик забрався на дах будівлі та зірвав прапор ІзраїлюУкраїнська Новости Днепра про У центрі Кривого Рогу молодик забрався на дах будівлі та зірвав прапор ІзраїлюРусский

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