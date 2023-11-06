У центрі Кривого Рогу молодик забрався на дах будівлі та зірвав прапор Ізраїлю

Це сталося цими вихідними, повідомили в Криворізькому районному управлінні поліції.
21-річний криворіжець забрався на дах одноповерхової будівлі, що на Поштовому проспекті у самісінькому центрі Кривого Рогу. Чоловік зірвав прапор Ізраїлю, який повісили поруч з українським, та кинув його на землю. Усе це молодик зафільмував на відео й опублікував у соцмережі.
Пізніше відео зацікавилися поліціянти, які згодом встановили особу хулігана. Наразі правоохоронці вирішують чи оголошувати молодику про підозру в хуліганстві.
У коментарях до допису містяни зазначили, що не вважають чоловіка хуліганом.
А що тут такого? Хлопець своїм вчинком підтвердив суверенітет та незалежність Української Держави, та своїми діями підтвердив легітимність та пріоритетність українських державних символів, – зазначають місцеві.
Водночас багато і тих, хто обурений діями чоловіка та вважають, що скидати чужий прапор це неповага.
Нагадаємо, раніше у Дніпрі затримали “на гарячому” квартирних крадіїв.
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