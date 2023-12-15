У центрі Дніпра знову змінять схему руху автотранспорту: подробиці

Важлива інформація!

У центрі Дніпра знову змінять схему руху автотранспорту.

Так, у зв’язку із завершенням ремонту трамвайного переїзду на перехресті просп. Д. Яворницького та вул. М. Грушевського з 16 грудня тимчасова схема об’їзду – скасовується. Тобто при з’їзді з Нового мосту рух по вул. Володимира Великого на ділянці від вул. Європейської до вул. Володимира Мономаха для приватного транспорту буде заборонено.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що рух ділянкою буде дозволено тільки для громадського транспорту.

У ніч з 15 на 16 грудня тимчасові дорожні знаки демонтують, а світлофори повернуть до попереднього режиму роботи.

Враховуйте цю інформацію під час поїздок та звертайте увагу на знаки!

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, коли у Дніпрі 1-й трамвай відновить рух у повному обсязі.

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