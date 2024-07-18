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  • У центрі Дніпра здають в оренду квартиру, в якій не відключають світло: ціна здивує

У центрі Дніпра здають в оренду квартиру, в якій не відключають світло: ціна здивує

Сьогодні 11:21
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У Дніпрі можна зняти квартиру, де завжди є світло.

 

Новости Днепра про У центрі Дніпра здають в оренду квартиру, в якій не відключають світло: ціна здивує

Знаходиться квартира у центрі міста, на вулиці Короленка в закритому дворі. Оселя двоповерхова та має якісний євроремонт. Також вказується, що там ніколи не відключають світло. Вартість за місяць — 30 тисяч для однієї людини без тварин і дітей та 35 тисяч тисяч для сім’ї з дітьми.

Таке оголошення опублікували у місцевому телеграм-каналі.

“Здам 1й і 2й поверх 3х пов. Будинку в центрі, вул. Короленка, 150 м2. Закритий двір, паркомісце у дворі. Якісний євроремонт, меблі, техніка, 2 санвузли. На першому поверсі вітальня, кухня-їдальня, санвузол, на другому — вітальня, спальня, санвузол. Для одного, пари, сім’ї з однією дитиною від 10 років. Без тварин. Готові для діалогу. Для однієї людини без дітей і тварин ціна 30000 грн., Для сім’ї — 35000 грн. Торг можливий. Електрику не відключають”, – написала орендодавиця.

Новости Днепра про У центрі Дніпра здають в оренду квартиру, в якій не відключають світло: ціна здивує

У коментарях користувачі обурюються, спочатку через завищену ціну, а потім на те, що світло відключають несправедливо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі продають однокімнатну квартиру за 6,9 млн грн.

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Новости Днепра про У центрі Дніпра здають в оренду квартиру, в якій не відключають світло: ціна здивуєУкраїнська Новости Днепра про У центрі Дніпра здають в оренду квартиру, в якій не відключають світло: ціна здивуєРусский

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