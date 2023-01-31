У центрі Дніпра затримали бойовика “ЛНР”

Також правоохоронці зупинили для перевірки 47-річного місцевого мешканця. У чоловіка виявили мобільний телефон з sim-картою російського мобільного оператора, а також російські контактні номери.
Чоловіків затримали та передали до місцевих підрозділів поліції для встановлення всіх обставин.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині затримали двох проросійських агітаторів.
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