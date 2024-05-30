У центрі Дніпра з’явився город

У дворі центру, який розташований в історичній будівлі на Крутогорному узвозі, з’явився город. Його створили своїми руками співробітники.
Про це повідомили у Центрі сучасної культури на офіційній Facebook-сторінці.
У дворі центру, який розташований в історичній будівлі на Крутогорному узвозі, з’явився город. Його створили своїми руками співробітники.
Почали тиждень зі створення невеликого городу. На деякий час відклали свої ноутбуки, замінивши їх на рукавички, лійку та інше садівницьке приладдя. Для нас це був дуже цікавий досвід (навіть для тих людей з команди, хто провів багато часу в селі та в кого город не асоціюється з чимось приємним). Виявилося, що городництво може бути веселим та доволі терапевтичним заняттям, яке дозволяє відволіктися від звичних справ та сфокусувати увагу на чомусь новому, – коментують представники центру.
Працівники Центру сучасної культури зазначили, що поруч з ними росте мало зелені, тому вони вирішили це виправити.
Нагадаємо, раніше ми розповідали як виглядала Соборна площа в Дніпрі, коли на ній садили городи.
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