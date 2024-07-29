У центрі Дніпра з’явилася велика лавандова алея (ФОТО)

У Дніпрі на Монастирському острові висадили лавандову алею.

На алеї біля пам’ятника Шевченку висадили декілька сотень кущів лаванди. Там прохідна зона і кожен містянин зможе побачити фіолетові квіти та пофотографуватися. Обрали цю багаторічну рослину, бо вона має приємний і заспокійливий аромат. Зацвіте лавандова алея через 1-2 роки.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

«Ми обрали лаванду, бо це багаторічна рослина, вона має приємний заспокійливий аромат. Був вибір між листатою та вузьколистою. Обрали другу, бо її аромат має легкі нотки евкаліпту, а колос цвітіння яскраво-блакитного кольору і матиме гарний вигляд. Але максимально ефектну картину цвітіння лаванди мешканці зможуть побачити через 1-2 роки. Адже лаванда має прийнятись», — розповіла заступниця начальника служби благоустрою КП «Міська інфраструктура» Дніпровської міської ради Євгенія Шевелько.

Дніпрян попросили піклуватися про квіти та не зрізати їх.

Подібні локації з лавандою можна знайти не лише тут, а ще в парку Зелений Гай, Сагайдак, парку імені Усачова та парку Придніпровський.

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