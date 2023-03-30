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У центрі Дніпра з палаючого будинку врятували двох людей

Сьогодні 09:00
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Сильна пожежа охопила будинок на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона у Дніпрі вночі 30 березня.

Новости Днепра про У центрі Дніпра з палаючого будинку врятували двох людей

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Повідомлення про пожежу у двоповерховому будинку надійшло на лінію “101” о 00:30. На місце було направлено три чергові відділення рятувальників.

На момент прибуття надзвичайників вогонь охопив перший та другий поверхи будинку з 5 квартирами. До гасіння пожежі вирішили залучити ще одне відділення рятувальників.

З квартири на 2 поверсі співробітники ДСНС врятували двох людей та передали їх медикам. З отруєнням продуктами горіння та у тяжкому стані вони були доставлені до лікарні.

Вогонь знищив дах, перекриття будинку, домашнє майно у квартирах та пошкодив оздоблення стін будинку та автомобіль «Volvo 360». Загальна площа пожежі становила 250 кв. м.

О 02:04 пожежу локалізували та о 02:48 ліквідували.

Новости Днепра про У центрі Дніпра з палаючого будинку врятували двох людей

Новости Днепра про У центрі Дніпра з палаючого будинку врятували двох людей

Новости Днепра про У центрі Дніпра з палаючого будинку врятували двох людей

Новости Днепра про У центрі Дніпра з палаючого будинку врятували двох людей

Новости Днепра про У центрі Дніпра з палаючого будинку врятували двох людей

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Новости Днепра про У центрі Дніпра з палаючого будинку врятували двох людейУкраїнська Новости Днепра про У центрі Дніпра з палаючого будинку врятували двох людейРусский

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