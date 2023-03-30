У центрі Дніпра з палаючого будинку врятували двох людей

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Повідомлення про пожежу у двоповерховому будинку надійшло на лінію “101” о 00:30. На місце було направлено три чергові відділення рятувальників.
На момент прибуття надзвичайників вогонь охопив перший та другий поверхи будинку з 5 квартирами. До гасіння пожежі вирішили залучити ще одне відділення рятувальників.
З квартири на 2 поверсі співробітники ДСНС врятували двох людей та передали їх медикам. З отруєнням продуктами горіння та у тяжкому стані вони були доставлені до лікарні.
Вогонь знищив дах, перекриття будинку, домашнє майно у квартирах та пошкодив оздоблення стін будинку та автомобіль «Volvo 360». Загальна площа пожежі становила 250 кв. м.
О 02:04 пожежу локалізували та о 02:48 ліквідували.
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