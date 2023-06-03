Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У центрі Дніпра виявили оголене тіло жінки: поліцейські затримали підозрюваного

У центрі Дніпра виявили оголене тіло жінки: поліцейські затримали підозрюваного

Сьогодні 16:56
просмотров

У п'ятницю, 2 червня, на вулиці Князя Володимира Великого виявили оголене тіло 43-річної жінки.

Новости Днепра про У центрі Дніпра виявили оголене тіло жінки: поліцейські затримали підозрюваного

Воно лежало на тротуарі. На місце події прибули правоохоронці. Вони з’ясували, що на тілі є тілесні ушкодження.

Сьогодні стало відомо, що поліцейські розшукали 44-річного чоловіка, який може бути причетний до злочину.

Про це пише “Інформатор”. 

Під час обшуків за місцем мешкання підозрюваного знайшли гранати Ф-1 та М-67 з запалами, а також димову гранату М18.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі в річці втопився чоловік.

Читайте також:

Новости Днепра про У центрі Дніпра виявили оголене тіло жінки: поліцейські затримали підозрюваногоУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Троє мешканців Дніпропетровщини закликали до співпраці з ворогом
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:48
    Троє мешканців Дніпропетровщини закликали до співпраці з ворогом

    Чоловіків викрили та затримали.

    У Дніпрі у парку Глоби запрацювала дитяча залізниця
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:56
    У Дніпрі у парку Глоби запрацювала дитяча залізниця

    Потяги залізниці не курсували з січня 2022 року.

    У Новомосковську дворічна дитина зачинила маму на балконі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:52
    У Новомосковську дворічна дитина зачинила маму на балконі

    Добре, що у жінки був із собою телефон.

    На Дніпропетровщині на блокпосту зупинили чоловіка зі зброєю: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:51
    На Дніпропетровщині на блокпосту зупинили чоловіка зі зброєю: коментар поліції

    29 травня на блокпосту в Дніпропетровській області правоохоронці зупинили для…

    Наверх