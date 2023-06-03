У центрі Дніпра виявили оголене тіло жінки: поліцейські затримали підозрюваного

У п'ятницю, 2 червня, на вулиці Князя Володимира Великого виявили оголене тіло 43-річної жінки.

Воно лежало на тротуарі. На місце події прибули правоохоронці. Вони з’ясували, що на тілі є тілесні ушкодження.

Сьогодні стало відомо, що поліцейські розшукали 44-річного чоловіка, який може бути причетний до злочину.

Про це пише “Інформатор”.

Під час обшуків за місцем мешкання підозрюваного знайшли гранати Ф-1 та М-67 з запалами, а також димову гранату М18.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі в річці втопився чоловік.

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