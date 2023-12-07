У центрі Дніпра встановлюють ханукію (ВІДЕО)

Увечері 7 грудня 2023 року в юдеїв усього світу розпочнеться святкування Хануки, яке триватиме 8 днів.

На це свято юдеї ставлять спеціальний свічник – ханукію. Тому Хануку також називають “святом свічок”.

У центрі Дніпра також встановлюють ханукію – на Європейській площі.

Про це повідомляє dnepr.info.

Зазначимо, Ханука – це свято, присвячене перемозі над переслідувачами віри та освяченню Єрусалимського храму. Події, яким присвячена Ханука, відбулися за 170 років до нашої ери. Тоді Юдеєю правили греки, які нав’язували жителям язичництво і руйнували іудейські святині. Деякі євреї прийняли звичаї та вірування греків, а менша частина залишилася вірною Торі (їх називали маккавеями).

Частина населення, яка зберегла юдейські вірування, підняла повстання і звільнила Єрусалим від греків. Маккавеї вирішили освятити осквернений язичниками Єрусалимський храм. Для обряду очищення іудеям потрібно вісім днів поспіль освітлювати приміщення. Коли маккавеї увійшли в храм, то зрозуміли, що ритуального масла у них залишилося всього на один день горіння лампади. Однак сталося диво і вогонь не гас вісім днів. Так праведні іудеї змогли перемогти загарбників Батьківщини і очистити храм після них.

Юдеї святкують Хануку вісім днів, утримуючись від роботи і дякуючи Богові за диво. Головним символом свята є ханукія. Це свічник з дев’ятьма свічками – однією високою по центру і чотирма короткими з двох сторін. Центральною свічкою віруючі підпалюють бокові – по одній в кожен день свята.

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