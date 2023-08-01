У центрі Дніпра водій Hyundai збив велосипедиста: поліція розшукує свідків

Потрібна ваша допомога!

18 липня о 8:50 у центрі Дніпра сталася аварія. Там водій Hyundai збив велосипедиста.

Правоохоронці встановили, що легковик рухався з боку вул. С. Хороброго в напрямку просп. Б. Хмельницького. Під час руху на перехресті вул. Короленка з вул. М. Драгоманова повертав ліворуч та не надав дорогу велосипедисту, який рухався в зустрічному напрямку по вул. Короленка, внаслідок чого відбулось зіткнення.

Велосипедист отримав тілесні ушкодження.

Відомості за даним фактом внесені до ЄРДР за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України.

Зараз правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП – для цього їм потрібна допомога свідків. Тому, якщо ви бачили момент зіткнення чи його зафільмував ваш відеореєстратор, зверніться, будь ласка, до слідчого за телефоном 067 565 46 58.

Важлива будь-яка інформація!

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