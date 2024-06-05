У центрі Дніпра вода відійшла від берега на 5 м: у чому справа

Сьогодні на Набережній Дніпра помітили значне зниження рівня води у річці.

У соціальних мережах поширили відео, на якому видно, як вода з Дніпра відійшла від берегів мінімум на п’ять метрів.

Відомо, що до цього рівень води вже знижувався, внаслідок чого жителі Дніпра могли побачити дніпровський “Титанік”, який роками знаходився під водою.

Подібний випадок, коли у річці вода знизилася до критичного рівня, стався у 2022 році. У зв’язку з цим на Монастирському острові утворився “пляж латаття”. Тоді містяни ділилися фото та відео цього явища.

Гідрометеорологічний центр України сьогодні повідомляв про гідрологічні попередження та вказав причину цього явища:

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження р.Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки – коричневий).

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