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У центрі Дніпра віддадуть в оренду їдальню одного із вишів

Сьогодні 16:01
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Університетську їдальню в центрі Дніпра здадуть в оренду.

Новости Днепра про У центрі Дніпра віддадуть в оренду їдальню одного із вишів

Фонд держмайна розпочав аукціон, на якому можна виграти право оренди їдальні в центрі міста. 

Мова йде про університетську їдальню, яка перебуває на балансі Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. Розташоване приміщення неподалік одного із корпусів вишу за адресою вулиця Князя Володимира Великого, 2А.

Орендувати можна їдальня у Дніпрі площею 152.3 м². Стартова ціна: 32 057,67 грн за місяць. 

Новости Днепра про У центрі Дніпра віддадуть в оренду їдальню одного із вишів

Приміщення можна використовувати лише за цільовим призначенням, як їдальню. Орендувати споруду можна на 5 років. 

Торги проведуть 19 червня. 
 
Аукціон закритий, тож наразі дізнатися, чи хтось подав свої заявки не вийде.
 

Новости Днепра про У центрі Дніпра віддадуть в оренду їдальню одного із вишів

Новости Днепра про У центрі Дніпра віддадуть в оренду їдальню одного із вишів

Новости Днепра про У центрі Дніпра віддадуть в оренду їдальню одного із вишів

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