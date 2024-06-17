У центрі Дніпра віддадуть в оренду їдальню одного із вишів

Фонд держмайна розпочав аукціон, на якому можна виграти право оренди їдальні в центрі міста.
Мова йде про університетську їдальню, яка перебуває на балансі Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. Розташоване приміщення неподалік одного із корпусів вишу за адресою вулиця Князя Володимира Великого, 2А.
Орендувати можна їдальня у Дніпрі площею 152.3 м². Стартова ціна: 32 057,67 грн за місяць.
Приміщення можна використовувати лише за цільовим призначенням, як їдальню. Орендувати споруду можна на 5 років.
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