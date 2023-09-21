У центрі Дніпра в кущах знайшли тіло чоловіка: що кажуть у поліції

Сьогодні, 21 вересня, у кущах на Успенській площі знайшли тіло чоловіка.
На місце відразу викликали правоохоронців.
Про це повідомили місцеві Telegram-канали.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію. Та зазначили, що, попередньо, на тілі чоловіка тілесних ушкоджень не виявили. Його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
Усі обставини будуть з’ясовувати поліцейські.
ФОТО 18+!!!
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині безвісти зниклу 79-річну жінку знайшли мертвою.
Читайте також:
Александра Лучка
Автор:
18-річний дніпрянин хотів вбити водія маршрутки.
Дніпрянин декілька років ґвалтував свою неповнолітню доньку.
Ваша кров може воювати!
Жителька Дніпропетровщини підпрацьовувала на російських пропагандистів.