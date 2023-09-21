У центрі Дніпра в кущах знайшли тіло чоловіка: що кажуть у поліції

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Сьогодні, 21 вересня, у кущах на Успенській площі знайшли тіло чоловіка.

На місце відразу викликали правоохоронців.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію. Та зазначили, що, попередньо, на тілі чоловіка тілесних ушкоджень не виявили. Його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Усі обставини будуть з’ясовувати поліцейські.

ФОТО 18+!!!

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині безвісти зниклу 79-річну жінку знайшли мертвою.

Читайте також:

Українська

Автор: