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У центрі Дніпра в кущах знайшли тіло чоловіка: що кажуть у поліції

Сьогодні 16:44
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Ми звернулися за коментарем до поліції.
Новости Днепра про У центрі Дніпра в кущах знайшли тіло чоловіка: що кажуть у поліції

Фото умовне.

Сьогодні, 21 вересня, у кущах на Успенській площі знайшли тіло чоловіка.

На місце відразу викликали правоохоронців.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info підтвердили цю інформацію. Та зазначили, що, попередньо, на тілі чоловіка тілесних ушкоджень не виявили. Його направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Усі обставини будуть з’ясовувати поліцейські.

ФОТО 18+!!!

Новости Днепра про У центрі Дніпра в кущах знайшли тіло чоловіка: що кажуть у поліції

Новости Днепра про У центрі Дніпра в кущах знайшли тіло чоловіка: що кажуть у поліції

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині безвісти зниклу 79-річну жінку знайшли мертвою.

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Новости Днепра про У центрі Дніпра в кущах знайшли тіло чоловіка: що кажуть у поліціїУкраїнська

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