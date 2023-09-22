У центрі Дніпра стоїть будівля, яка ніколи не змінювала свого вигляду (ФОТО)

У Дніпрі не так багато старовинних будівель, яким вдалося зберегти свій зовнішній вигляд з моменту зведення на початку ХХ століття і до сьогодні. Головною причиною, через яку багато будинків не дійшли до нас такими, яким задумував їх архітектор – Друга світова війна та реконструкції, при яких їх площа розширювалася. Але все ж таки деяким вдалося вціліти.

Журналісти dnepr.infо знайшли одну з таких будівель у центрі Дніпра.

Перше відділення пошти в Катеринославі відкрилося 1787 року. 1839 року для зведення контри головпоштамту міською владою було викуплено ділянку на центральному проспекті. На ділянці вже була будівля, вона і служила поштою, 1905 року до неї було прибудовано ще одну будівлю в стилі модерн – потік кореспонденції зростав, встановлювалися телеграфи, поштовому відділенню необхідно розширення.

Тут же поряд із конторою жив і начальник пошти.

1917 року навколо будівлі велися бої. У самій будівлі знаходилися сили УНР, але пізніше будівля була взята більшовиками. Цікаво, що спочатку більшовики зайняли будівлю навпроти пошти і регулярно перестрілювалися з військами УНР, але фасад будівлі не постраждав, хоча всередині приміщення були реконструйовані але веж у 1930-х роках.

Під час Другої світової війни будівля також дивом уціліла. Досі фасад збудованої у 1905 році будівлі залишається практично незмінним.

У різні роки головпоштамт Дніпра відвідали Дмитро Яворницький, Нестор Махно, Олесь Гончар, Максим Рильський. Інформація про те, хто бував у центральному відділенні, висить на пам’ятній табличці в операційній залі.

старе фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”

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