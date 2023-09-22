У центрі Дніпра стоїть будівля, яка ніколи не змінювала свого вигляду (ФОТО)

Журналісти dnepr.infо знайшли одну з таких будівель у центрі Дніпра.
Перше відділення пошти в Катеринославі відкрилося 1787 року. 1839 року для зведення контри головпоштамту міською владою було викуплено ділянку на центральному проспекті. На ділянці вже була будівля, вона і служила поштою, 1905 року до неї було прибудовано ще одну будівлю в стилі модерн – потік кореспонденції зростав, встановлювалися телеграфи, поштовому відділенню необхідно розширення.
Тут же поряд із конторою жив і начальник пошти.
1917 року навколо будівлі велися бої. У самій будівлі знаходилися сили УНР, але пізніше будівля була взята більшовиками. Цікаво, що спочатку більшовики зайняли будівлю навпроти пошти і регулярно перестрілювалися з військами УНР, але фасад будівлі не постраждав, хоча всередині приміщення були реконструйовані але веж у 1930-х роках.
Під час Другої світової війни будівля також дивом уціліла. Досі фасад збудованої у 1905 році будівлі залишається практично незмінним.
У різні роки головпоштамт Дніпра відвідали Дмитро Яворницький, Нестор Махно, Олесь Гончар, Максим Рильський. Інформація про те, хто бував у центральному відділенні, висить на пам’ятній табличці в операційній залі.
старе фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ”
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