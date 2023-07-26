У центрі Дніпра розквітло соняшникове поле (ФОТО)

Світлинами поділилися дніпрянка Ірина Бормаченко.
Судячи з фото, поле сонячних квітів росте на клумбі поблизу одного з будинків. Точну локацію авторка не розголошує.
Скоріше за все це декоративні соняхи, а не польові. Геліантус, так називають цей вид яскравих рослин, родом із Мексики. На відміну від насінних видів соняшнику, ці рослини низенькі, але теж плодоносять.
Геліантуси люблять бджоли, тому після сезону цвітіння, можна зібрати насіння, яке не поступиться смаком звичайному соняху.
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