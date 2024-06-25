У центрі Дніпра розквітло лавандове поле (ФОТО)

У Дніпрі стає все більше галявин з лавандою.

Одна з них з’явилася біля Дніпровського академічного театру опери й балету. Лаванда там розквітла зовсім нещодавно. Тепер у центрі міста є також шматочок Провансу.

Фотографіями поділилася відома гід Дніпра Інна Спіріденкова на своїй сторінці у Facebook.

Вона запросила мешканців на фотосесію у запашному маленькому лавандовому полі.

“Лавандове поле в центрі Дніпра! Невеличка ділянка з квітучою запашною лавандою прямо в середмісті! Якщо у вас немає можливості поїхати на справжнє лавандове поле, то влаштуйте собі фотосесію в центрі міста, біля театру Опери та Балету”, – написала Інна Спіріденкова.

Адреса театру опери й балету: проспект Дмитра Яворницького, 72.

Нагадаємо, що лавандову галявину можна знайти і у ботсаду ДНУ. А до спровжнього лавандового поля можна доїхати з Дніпра за 20 хвилин. Також у парку Шевченка є запашна клумба з лавандою.

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