У центрі Дніпра поселилася зграя величезних пацюків, які розносили сміття вулицями (ВІДЕО)

Днями у середмісті Дніпра, а саме біля трамвайної зупинки, помітили зграю пацюків. Вони копирсалися в купі сміття, яка лежала біля дерев.
Вони розірвали сміттєві пакети та розносили непотріб по вулиці. Цю картину побачили місцеві мешканці та звернулися до комунальників. Про це повідомили у міськраді.
Містяни також зафільмували сімейку пацюків та виклали відео з ними у місцевому телеграм-каналі.
Як розповіли комунальники, цю ділянку міста прибирає підрядна організація. Після закінчення робіт працівники залишають мішки зі сміттям в зеленій зоні, а потім забирають їх на звалище. Втім, під бульварною частиною проспекту знаходяться комунікації та теплові камери, де живуть пацюки.
З цією ситуацією вже розібралися та залишили пацюкам “подарунки”.
І, скоріш за все, ця ситуація зі сміттям і призвела до того, що щури вилізли та шукали в цих пакетах їжу тощо. Тож після цієї історії ми надали доручення підрядній організації більше не залишати сміття, а одразу його вивозити. Крім того, коштом підрядника сьогодні ми виконали дератизацію для зменшення популяції щурів, – мовиться у повідомленні міськради.
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