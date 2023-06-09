У центрі Дніпра поселилася зграя величезних пацюків, які розносили сміття вулицями (ВІДЕО)

Зграю щурів помітили на центральному проспекті.

Днями у середмісті Дніпра, а саме біля трамвайної зупинки, помітили зграю пацюків. Вони копирсалися в купі сміття, яка лежала біля дерев.

Вони розірвали сміттєві пакети та розносили непотріб по вулиці. Цю картину побачили місцеві мешканці та звернулися до комунальників. Про це повідомили у міськраді.

Містяни також зафільмували сімейку пацюків та виклали відео з ними у місцевому телеграм-каналі.

Як розповіли комунальники, цю ділянку міста прибирає підрядна організація. Після закінчення робіт працівники залишають мішки зі сміттям в зеленій зоні, а потім забирають їх на звалище. Втім, під бульварною частиною проспекту знаходяться комунікації та теплові камери, де живуть пацюки.

З цією ситуацією вже розібралися та залишили пацюкам “подарунки”.

І, скоріш за все, ця ситуація зі сміттям і призвела до того, що щури вилізли та шукали в цих пакетах їжу тощо. Тож після цієї історії ми надали доручення підрядній організації більше не залишати сміття, а одразу його вивозити. Крім того, коштом підрядника сьогодні ми виконали дератизацію для зменшення популяції щурів, – мовиться у повідомленні міськради.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: