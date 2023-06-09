Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У центрі Дніпра поселилася зграя величезних пацюків, які розносили сміття вулицями (ВІДЕО)

У центрі Дніпра поселилася зграя величезних пацюків, які розносили сміття вулицями (ВІДЕО)

Сьогодні 11:57
просмотров

Зграю щурів помітили на центральному проспекті.

Новости Днепра про У центрі Дніпра поселилася зграя величезних пацюків, які розносили сміття вулицями (ВІДЕО)

Днями у середмісті Дніпра, а саме біля трамвайної зупинки, помітили зграю пацюків. Вони копирсалися в купі сміття, яка лежала біля дерев.

Вони розірвали сміттєві пакети та розносили непотріб по вулиці. Цю картину побачили місцеві мешканці та звернулися до комунальників. Про це повідомили у міськраді. 

Містяни також зафільмували сімейку пацюків та виклали відео з ними у місцевому телеграм-каналі. 

Як розповіли комунальники, цю ділянку міста прибирає підрядна організація. Після закінчення робіт працівники залишають мішки зі сміттям в зеленій зоні, а потім забирають їх на звалище. Втім, під бульварною частиною проспекту знаходяться комунікації та теплові камери, де живуть пацюки. 

З цією ситуацією вже розібралися та залишили пацюкам “подарунки”. 

І, скоріш за все, ця ситуація зі сміттям і призвела до того, що щури вилізли та шукали в цих пакетах їжу тощо. Тож після цієї історії ми надали доручення підрядній організації більше не залишати сміття, а одразу його вивозити. Крім того, коштом підрядника сьогодні ми виконали дератизацію для зменшення  популяції щурів, – мовиться у повідомленні міськради.

Новости Днепра про У центрі Дніпра поселилася зграя величезних пацюків, які розносили сміття вулицями (ВІДЕО)

Новости Днепра про У центрі Дніпра поселилася зграя величезних пацюків, які розносили сміття вулицями (ВІДЕО)

Читайте також:

Новости Днепра про У центрі Дніпра поселилася зграя величезних пацюків, які розносили сміття вулицями (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У центрі Дніпра поселилася зграя величезних пацюків, які розносили сміття вулицями (ВІДЕО)Русский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на Слобожанському проспекті зламалася фура: рух ускладнено
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:14
    У Дніпрі на Слобожанському проспекті зламалася фура: рух ускладнено

    Будьте уважні!

    У Дніпрі планують заборонити рух вантажівок: де саме та чому
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:13
    У Дніпрі планують заборонити рух вантажівок: де саме та чому

    У Дніпрі планують заборонити рух вантажного транспорту в одній із…

    Мінус тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати росії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    Мінус тисячу окупантів: Генштаб оновив втрати росії

    Українські захисники за добу знищили 1010 російських окупантів. З початку…

    Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: що відомо

    Сьогодні, 9 червня, росія здійснила нову масовану ракетну атаку по…

    Наверх