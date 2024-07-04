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  • У центрі Дніпра помітили паркомат, який неконтрольовано “випльовував” чеки (ВІДЕО)

У центрі Дніпра помітили паркомат, який неконтрольовано “випльовував” чеки (ВІДЕО)

Сьогодні 12:44
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Паркомат в центрі Дніпра неконтрольовано друкував чеки.

Новости Днепра про У центрі Дніпра помітили паркомат, який неконтрольовано

Поблизу Менори помітили паркомат, який наче збожеволів. Прилад, який використовують для оплати паркування, неконтрольовано розкидував чеки. Гаджет один за одним друкував папірці, які просто падали на землю. 

Дніпряни жартують, що це перший випадок “повстання машин”, і паркомат таким чином висловлює протест.

Новости Днепра про У центрі Дніпра помітили паркомат, який неконтрольовано

Відео з доказами виклали у мережі. 

Люди припускають, що через спеку техніка не витримала навантаження та зламалася. Що саме вийшло із ладу та чому паркомат неконтрольовано друкував чеки наразі не відомо. 

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