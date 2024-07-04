У центрі Дніпра помітили паркомат, який неконтрольовано “випльовував” чеки (ВІДЕО)

Поблизу Менори помітили паркомат, який наче збожеволів. Прилад, який використовують для оплати паркування, неконтрольовано розкидував чеки. Гаджет один за одним друкував папірці, які просто падали на землю.
Дніпряни жартують, що це перший випадок “повстання машин”, і паркомат таким чином висловлює протест.
Відео з доказами виклали у мережі.
Люди припускають, що через спеку техніка не витримала навантаження та зламалася. Що саме вийшло із ладу та чому паркомат неконтрольовано друкував чеки наразі не відомо.
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