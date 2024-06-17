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У центрі Дніпра перекрили одне з перехресть: які зміни в маршрутах громадського транспорту

Сьогодні 08:23
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У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на проспекті Лесі Українки - вулиця Степана Бандери відбулися зміни у роботі громадського транспорту.

Новости Днепра про У центрі Дніпра перекрили одне з перехресть: які зміни в маршрутах громадського транспорту

Про це повідомили у Департаменті транспорту ДМР.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі до кінця літа перекриють одне з перехресть у Центральному районі у зв’язку з капітальним ремонтом трамвайної колії. Роботи почали тривати ще з 15 червня та будуть продовжуватися до 1 вересня.

Наразі транспорт курсує таким чином: 

  • Тролейбуси №4 – в напрямку станції метро “Металургів” через просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери – просп. Дмитра Яворницького – вул. 128-ої Бригади Тероборони, далі – за своїм маршрутом;
  • тролейбуси №5 – від вул. Незалежності через просп. Олександра Поля, вул. Андрія Фабра та просп. Дмитра Яворницького до Залізничного вокзалу по зупинках тролейбуса “Б”; від Залізничного вокзалу – за своїм маршрутом;
  • трамваї №12 – до бульвару Батальйону Дніпро із заїздом на вул. Миколи Руденка;
  • трамваї №14 від Залізничного вокзалу через вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Володимира Антоновича та далі за своїм маршрутом;
  • трамваї №17 призупинять рух;
  • автобуси №73 у напрямку залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом, далі – за своїм маршрутом;
  • автобуси №155 у напрямку залізничного вокзалу будуть рухатися за схемою вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом.

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Новости Днепра про У центрі Дніпра перекрили одне з перехресть: які зміни в маршрутах громадського транспортуУкраїнська Новости Днепра про У центрі Дніпра перекрили одне з перехресть: які зміни в маршрутах громадського транспортуРусский

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