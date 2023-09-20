У центрі Дніпра без причини напали на відомого урбаніста - Днепр Инфо
У центрі Дніпра без причини напали на відомого урбаніста
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Сегодня 13:59

У середмісті Дніпра напали на урбаніста Руслана Ширінова.

Новости Днепра про У центрі Дніпра без причини напали на відомого урбаніста

Про це постраждалий розповів у соцмережі. Інцидент стався увечері 17 вересня на проспекті Яворницького. 

За словами Руслана, двоє молодиків підійшли до нього на вулиці та попросили закурити. Потім вони відібрали в нього електронну сигарету, а на прохання повернути гаджет відповіли відмовою. Після цього урбаніст пішов геть, але чоловіки догнали його на перехресті та вдарили по обличчю.

На щастя, містянин зміг відбитися та не отримав серйозних травм, лише втратив ключі та навушники.

Дніпрян просять допомогти встановити особи нападників.

Без причини. Зі мною все ок, вони самі постраждали більше за мене. Я лише втратив ключі та навушники. Ключі вже відновив, навушники куплю нові — це дрібниці. Не дрібниці — така поведінка. Ніхто не має права на подібну поведінку. Я хочу зробити так, щоб ці двоє ніколи в житті більше не нападали на перехожих. Щоб вони та подібні їм не думали, що така поведінка залишиться безкарною. На відео з камер (дякую ситуаційному центру) показав та описав перебіг подій із самого початку, – розповів Руслан.
 

Новости Днепра про У центрі Дніпра без причини напали на відомого урбаніста

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Новости Днепра про У центрі Дніпра без причини напали на відомого урбаністаУкраїнська

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