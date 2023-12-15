У центрі Дніпра на голови містян падає цегла зі старовинного будинку

Будьте обережні!

У Дніпрі є дуже багато старовинних будівель, які, на жаль, інколи можуть загрожувати безпеці містян.

Так, на проспекті Дмитра Яворницького із фасаду старовинного будинку №25 на голови дніпрян падає цегла.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали.

На щастя, в цей раз ніхто не постраждав, але, будь ласка, будьте обережні!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на проспекті Яворницького балкон обвалився на тротуар: чи є ще загроза для пішоходів.

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