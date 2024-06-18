У центрі Дніпра качина родина вийшла на ранкову прогулянку (ВІДЕО)

У Дніпрі на Січових Стрільців цього ранку помітили мати-качку з дітками.

Очевидці поширили відео у місцевих Telegram-каналах, на якому видно, як троє каченят йдуть слідом за своєю мамою по тротуару у центрі міста.

Мати-качка не поспішаючи та обережно йде у невідомому напрямку, ведучи за собою малечу.

Нагадаємо, минулого місяця у Дніпрі також була помічена родина качок на Кельнському бульварі, а також ще одна – на проспекті Героїв. Небайдужі громадяни провели “рятувальну операцію” та доставили качок до місцевого озера.

Яким чином ці птахи потрапляють до центру міста досі невідомо, адже найближча водойма знаходиться у парку Глоби – більше, ніж за два з половиною кілометри від місцезнаходження пернатих.

Що сталося з качками далі – невідомо. Будьте уважні на дорогах, аби не зашкодити пернатій родині.

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