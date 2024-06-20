У центрі Дніпра ймовірні охоронці Тищенка “скрутили” військового: у поліції прокоментували інцидент

У центрі Дніпра невідомі напали на військового.

У четвер, 20 червня, у Дніпрі під час “облави” на колцентри, яку влаштував нардеп Тищенко, невідомі люди напали на чоловіка. У соцмережах повідомлялося, що це так звана “охорона” посадовця. У мережі з’явилися кадри бійки між невідомими у балаклавах й військовій формі та чоловіком, який був з дитиною.

Наразі відомо, що чоловіком, якого “скрутили” невідомі в балаклавах, був військовий Дмитро “Син” Павлов. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив блогер Ігор Лаченков.

За інформацією Лаченкова, Дмитро вступив в суперечку із Миколою Тищенком і його охороною.

Павлов Дмитро – дніпрянин, з початком повномасштабного вторгнення добровільно вступивши до ЗСУ, проходив службу у спецпідрозділі “KRAKEN” та пройшов запеклі бої, зокрема на Харківщині.

На інцидент відреагували у поліції. Там повідомили, що за фактом конфлікту у центрі Дніпра поліція відкрила два кримінальні провадження.

Невідомі особі у камуфльованому одязі та балаклавах завдали 33-річному чоловіку тілесні ушкодження та незаконно утримували його. Подія сталася 20 червня близько 13:45 на пр. Яворницького у м. Дніпро. За даним фактом слідчими відділення поліції № 5 Дніпровського РУП відкрито два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) та 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі) Кримінального кодексу України, – йдеться у повідомленні поліції.

Нині правоохоронці встановлюють особу нападників.

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