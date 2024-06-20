Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У центрі Дніпра дерево, яке впало через буревій, перегородило дорогу

Сьогодні 16:11
просмотров

У Дніпрі вітер наробив біди.

Новости Днепра про У центрі Дніпра дерево, яке впало через буревій, перегородило дорогу

У четвер, 20 червня, Дніпро накрив буревій. Шквальний вітер та сильний дощ почався на лівому березі, але невдовзі вітрюган дістався правого берега, наробивши чимало біди.

У Ситуаційному центрі повідомили про перекриття дорожнього руху по вул. В. Антоновича між пр. О. Поля та вул. Херсонська у зв’язку із падінням дерева. 

Крім цього, містяни повідомляють, що на Кодакському спуску дерево впало та теж перекрило дорогу. Чоловіки намагалися прибрати стовбур, що перегородив шлях, але він виявився занадто важким.

Очікується, що негода вируватиме у місті до опівночі. 

Читайте також:

Новости Днепра про У центрі Дніпра дерево, яке впало через буревій, перегородило дорогуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Будинок на центральному проспекті Дніпра займає три вулиці: раніше на його місці був витончений терем
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:19
    Будинок на центральному проспекті Дніпра займає три вулиці: раніше на його місці був витончений терем

    Після Другої світової війни центральний проспект відбудовувався практично заново, більшість…

    У Дніпрі через відключення світла люди на годину застрягли в ліфті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:12
    У Дніпрі через відключення світла люди на годину застрягли в ліфті

    У Дніпрі люди застрягли в ліфті та пробули там майже…

    Падають дерева, стовпи та врізаються сміттєві баки: у Дніпрі через негоду багато понівечених авто (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:59
    Падають дерева, стовпи та врізаються сміттєві баки: у Дніпрі через негоду багато понівечених авто (ВІДЕО)

    Сьогодні краще з дому більше не виходити.

    У Держенергонагляді розповіли, коли покращиться ситуація з відключеннями світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:16
    У Держенергонагляді розповіли, коли покращиться ситуація з відключеннями світла

    Ситуація з енергопостачанням споживачів в Україні покращиться аж у серпні.

    Наверх