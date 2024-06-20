У центрі Дніпра дерево, яке впало через буревій, перегородило дорогу

У четвер, 20 червня, Дніпро накрив буревій. Шквальний вітер та сильний дощ почався на лівому березі, але невдовзі вітрюган дістався правого берега, наробивши чимало біди.
У Ситуаційному центрі повідомили про перекриття дорожнього руху по вул. В. Антоновича між пр. О. Поля та вул. Херсонська у зв’язку із падінням дерева.
Крім цього, містяни повідомляють, що на Кодакському спуску дерево впало та теж перекрило дорогу. Чоловіки намагалися прибрати стовбур, що перегородив шлях, але він виявився занадто важким.
Очікується, що негода вируватиме у місті до опівночі.
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