У центрі Дніпра біля театру сталася поножовщина: двох поранених госпіталізували

Попередньо відомо, що між двома незнайомими чоловіками виник конфлікт. Під час сварки один із них дістав ніж та почав наносити удари іншому.
Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”.
Розбороняти бійку між чоловіками вибіг охоронець і теж отримав ножові поранення.
На місце викликали правоохоронців та медиків. Обох постраждалих госпіталізували, а нападника затримали.
Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.
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