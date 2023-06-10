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  • У центрі Дніпра біля театру сталася поножовщина: двох поранених госпіталізували

У центрі Дніпра біля театру сталася поножовщина: двох поранених госпіталізували

Сьогодні 12:50
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У Дніпрі на Воскресенській біля театру імені Шевченка сталася поножовщина.

Новости Днепра про У центрі Дніпра біля театру сталася поножовщина: двох поранених госпіталізували

Попередньо відомо, що між двома незнайомими чоловіками виник конфлікт. Під час сварки один із них дістав ніж та почав наносити удари іншому.

Про це повідомляє “Дніпро Оперативний”.

Розбороняти бійку між чоловіками вибіг охоронець і теж отримав ножові поранення.

На місце викликали правоохоронців та медиків. Обох постраждалих госпіталізували, а нападника затримали.

Усі обставини події будуть встановлювати правоохоронці.

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Новости Днепра про У центрі Дніпра біля театру сталася поножовщина: двох поранених госпіталізувалиУкраїнська

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