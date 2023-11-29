У центрі Дніпра 60-річний чоловік намагався втекти з магазина у вкраденому одязі

Про це повідомили в поліції Дніпра.
Крадіжка відбулася на проспекті Дмитра Яворницького. 60-річний чоловік відправився на шопінг, але платити за обраний одяг не хотів. Дніпрянин вирішив ризикнути, переодягнувся у примірочній та спробував вийти з магазину в новому одязі, проте втекти непоміченим йому не вдалося.
На виході покупця зупинили працівники магазину та викликали поліцію.
29 листопада слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.
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