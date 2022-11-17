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  • У тролейбусі, який опинився поблизу місця прильоту в Дніпрі вибило всі вікна (ФОТО)

У тролейбусі, який опинився поблизу місця прильоту в Дніпрі вибило всі вікна (ФОТО)

Сьогодні 12:55
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Вибух стався, коли люди їхали на роботу.

Новости Днепра про У тролейбусі, який опинився поблизу місця прильоту в Дніпрі вибило всі вікна (ФОТО)

У тролейбусі, який був неподалік епіцентру вибуху вибило всі стекла. Схожа ситуація і в будинках поблизу. Там повилітали вікна, понівечило квартири. На місці працюють правоохоронці.

У Чечелівському районі розгорнуто пункт прийому звернень громадян, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Він знаходиться у дворі будинку на вулиці Криворізька, 6.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Дніпро. Відомо про 14 постраждалих. Серед них одна дитина.
 
Крім цього, через ракетний удар не їздила низка маршруток. Частина з них вже відновила рух.
 

Так виглядають квартири поблизу епіцентру вибуху. Фото – Суспільне.

Новости Днепра про У тролейбусі, який опинився поблизу місця прильоту в Дніпрі вибило всі вікна (ФОТО)

Новости Днепра про У тролейбусі, який опинився поблизу місця прильоту в Дніпрі вибило всі вікна (ФОТО)

Новости Днепра про У тролейбусі, який опинився поблизу місця прильоту в Дніпрі вибило всі вікна (ФОТО)

Новости Днепра про У тролейбусі, який опинився поблизу місця прильоту в Дніпрі вибило всі вікна (ФОТО)

Новости Днепра про У тролейбусі, який опинився поблизу місця прильоту в Дніпрі вибило всі вікна (ФОТО)

Новости Днепра про У тролейбусі, який опинився поблизу місця прильоту в Дніпрі вибило всі вікна (ФОТО)

Новости Днепра про У тролейбусі, який опинився поблизу місця прильоту в Дніпрі вибило всі вікна (ФОТО)

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Новости Днепра про У тролейбусі, який опинився поблизу місця прильоту в Дніпрі вибило всі вікна (ФОТО)Українська

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