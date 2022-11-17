У тролейбусі, який опинився поблизу місця прильоту в Дніпрі вибило всі вікна (ФОТО)

Вибух стався, коли люди їхали на роботу.

У тролейбусі, який був неподалік епіцентру вибуху вибило всі стекла. Схожа ситуація і в будинках поблизу. Там повилітали вікна, понівечило квартири. На місці працюють правоохоронці.

У Чечелівському районі розгорнуто пункт прийому звернень громадян, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів. Він знаходиться у дворі будинку на вулиці Криворізька, 6.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли Дніпро. Відомо про 14 постраждалих. Серед них одна дитина.

Так виглядають квартири поблизу епіцентру вибуху. Фото – Суспільне.

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