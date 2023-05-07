У травні на Дніпропетровщині почнуть курсувати нові електрички: розклад рейсів

З 10 травня почне курсувати приміський поїзд:
№ 6473 Нікополь – Кривий Ріг. Відправлення з Нікополя о 18:48, прибуття до головної станції Кривого Рогу о 21:14.
З 11 травня:
№ 6538 Кривий Ріг – Верхівцеве. Відправлення зі ст. Кривий Ріг-Головний о 06:14, прибуття до ст. Верхівцеве о 08:53;
№ 6415 Верхівцеве – Кривий Ріг. З початкової станції Верхівцеве приміський поїзд відправиться о 10:01 та прибуде до станції у Кривому Розі о 12:27;
№ 6474 Кривий Ріг – Нікополь. Відправлення з Кривого Рогу о 12:58, прибуття до Нікополя о 15:25.
Усі деталі щодо розкладу та роботи приміських поїздів Придніпровської залізниці можна знайти на офіційному сайті регіональної філії www.dp.uz.gov.ua у розділі «Пасажирам», а також на інформаційних стендах залізничних вокзалів і станцій.
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