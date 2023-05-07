Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У травні на Дніпропетровщині почнуть курсувати нові електрички: розклад рейсів

У травні на Дніпропетровщині почнуть курсувати нові електрички: розклад рейсів

Сьогодні 12:35
просмотров

Придніпровська залізниця призначила чотири нові електрички, які будуть курсувати через населені пункти Дніпропетровщини. Один із приміських потягів почне роботу вже 10 травня, інші три - 11-го.

Новости Днепра про У травні на Дніпропетровщині почнуть курсувати нові електрички: розклад рейсів

З 10 травня почне курсувати приміський поїзд:

№ 6473 Нікополь – Кривий Ріг. Відправлення з Нікополя о 18:48, прибуття до головної станції Кривого Рогу о 21:14.

З 11 травня:

№ 6538 Кривий Ріг – Верхівцеве. Відправлення зі ст. Кривий Ріг-Головний о 06:14, прибуття до ст. Верхівцеве о 08:53;

№ 6415 Верхівцеве – Кривий Ріг. З початкової станції Верхівцеве приміський поїзд відправиться о 10:01 та прибуде до станції у Кривому Розі о 12:27;

№ 6474 Кривий Ріг – Нікополь. Відправлення з Кривого Рогу о 12:58, прибуття до Нікополя о 15:25.

Усі деталі щодо розкладу та роботи приміських поїздів Придніпровської залізниці можна знайти на офіційному сайті регіональної філії www.dp.uz.gov.ua у розділі «Пасажирам», а також на інформаційних стендах залізничних вокзалів і станцій.

Читайте також:

Новости Днепра про У травні на Дніпропетровщині почнуть курсувати нові електрички: розклад рейсівУкраїнська Новости Днепра про У травні на Дніпропетровщині почнуть курсувати нові електрички: розклад рейсівРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Запоріжжі зник 14-річний хлопець: імовірно, він перебуває у Дніпропетровській області
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:31
    У Запоріжжі зник 14-річний хлопець: імовірно, він перебуває у Дніпропетровській області

    У Запоріжжі розшукують зниклого 14-річного Захарія Ревкова-Вайса. Востаннє він був…

    Масові “мінування” у Дніпрі: аноніми погрожували підірвати 91 школу, 43 готелі, 38 лікарень та ще понад 100 установ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:11
    Масові “мінування” у Дніпрі: аноніми погрожували підірвати 91 школу, 43 готелі, 38 лікарень та ще понад 100 установ

    У Дніпрі аноніми продовжують надсилати до кол-центрів та на електронну…

    Прикидався телефонним оператором і крав гроші з рахунків: житель Кривого Рога ошукав більше 20 українців
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:49
    Прикидався телефонним оператором і крав гроші з рахунків: житель Кривого Рога ошукав більше 20 українців

    У Кривому Розі затримали місцевого жителя, який викрадав кошти з…

    Є загиблі та постраждалі: Росія вночі атакувала Дніпропетровщину з важкої артилерії
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:19
    Є загиблі та постраждалі: Росія вночі атакувала Дніпропетровщину з важкої артилерії

    Цієї ночі, 7 травня, російські терористи вкотре атакували Нікополь на…

    Наверх