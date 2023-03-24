У Синельниківському районі в ставку знайшли труп чоловіка: подробиці

Бездиханне тіло чоловіка виявили у ставку в селі Троїцьке Синельниківського району.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Труп на поверхні водойми помітили вчора, 23 березня. На місце викликали поліцію та рятувальників.

Тіло чоловіка знаходилось на відстані 20 метрів від берега.

Надзвичайники за допомогою гумового човна дісталися чоловіка, доставили труп на берег і передали співробітникам судмедекспертизи.

Особу людини поки що не встановлено.

Читайте також:

Українська Русский