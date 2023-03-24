У Синельниківському районі в ставку знайшли труп чоловіка: подробиці - Днепр Инфо
У Синельниківському районі в ставку знайшли труп чоловіка: подробиці
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Сегодня 08:30

Бездиханне тіло чоловіка виявили у ставку в селі Троїцьке Синельниківського району.

Новости Днепра про У Синельниківському районі в ставку знайшли труп чоловіка: подробиці

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Труп на поверхні водойми помітили вчора, 23 березня. На місце викликали поліцію та рятувальників.

Тіло чоловіка знаходилось на відстані 20 метрів від берега.

Надзвичайники за допомогою гумового човна дісталися чоловіка, доставили труп на берег і передали співробітникам судмедекспертизи.

Особу людини поки що не встановлено.

Новости Днепра про У Синельниківському районі в ставку знайшли труп чоловіка: подробиці

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