У Сватовому окупанти розмістили біля шкіл техніку, використовуючи дітей як “щит”, – Генштаб

У Луганській області окупанти продовжують використовувати людей як "живий щит". У Сватовому росіяни розмістили підрозділи та техніку у школах та на підприємствах.

Зазначається, що окупанти змушують місцеве населення працювати та приводити дітей на заняття, попри обстріли.

Також російські окупаційні війська продовжують примусову “евакуацію” населення на тимчасово зайнятих територіях Запорізької та Херсонської областей. Їй підлягають мешканці населених пунктів уздовж лівого берега річки Дніпро від населеного пункту Велика Знам’янка Запорізької області до Нової Каховки на Херсонщині.

Окупанти продовжують викрадення та вивезення автомобілів швидкої допомоги та обладнання з лікарень із населеного пункту Гола Пристань до міста Скадовськ.

Минулої доби підрозділи Збройних сил відбили атаки окупантів близько 12 населених пунктів у Луганській та Донецькій областях.

Було відбито атаки ворога біля населених пунктів Макіївка, Невське та Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка в Донецькій області.

Ворог проводить обстріл ЗСУ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів об’єктам критичної інфраструктури та приміщенням цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Минулої доби противник завдав 3 ракетних і 24 авіаційних ударів, здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На удари російських окупантів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них – Куп’янськ Харківської області, Кременчук Полтавської області, Невське Луганської області, Водяне, Вугледар, Красногорівка та Невельське Донецької області, Сміла Черкаської області, Нова Кам’янка Херсонської області та Тернові Поди Миколаївської області.

Зберігається загроза завдання нових ударів та залучення ударних БПЛА, у тому числі і з території Білорусі.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін. Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України. На інших напрямках ворог здійснював обстріл: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Орликівка та Мурахи Чернігівської області та Вільна Слобода, Запселля та Харківка на Сумщині;

– з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Орликівка та Мурахи Чернігівської області та Вільна Слобода, Запселля та Харківка на Сумщині; на Слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Алісівка, Амбарне, Аніскіно, Гатище, Глибоке, Зелене, Козача Лопань, Червоне, Мала Вовча, Мороховець, Огірцеве, Охрильовка області;

– з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Алісівка, Амбарне, Аніскіно, Гатище, Глибоке, Зелене, Козача Лопань, Червоне, Мала Вовча, Мороховець, Огірцеве, Охрильовка області; на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам’янка, Крохмальне та Фіголівка Харківської області, Греківка, Невське, Площанка та Суходіл на Луганщині та Терни та Ямполівка Донецької області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Дворічна, Кам’янка, Крохмальне та Фіголівка Харківської області, Греківка, Невське, Площанка та Суходіл на Луганщині та Терни та Ямполівка Донецької області; на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Майорськ, Нью-Йорк, Досвідне, Роздолівка, Сіверськ, Соледар та Спірне Донецької області;

– з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Верхньокам’янське, Зеленопілля, Майорськ, Нью-Йорк, Досвідне, Роздолівка, Сіверськ, Соледар та Спірне Донецької області; на Авдіївському напрямку – з танків та всього спектру артилерійського озброєння, в районах населених пунктів Кам’янка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області;

– з танків та всього спектру артилерійського озброєння, в районах населених пунктів Кам’янка, Мар’їнка, Невельське, Новомихайлівка та Первомайське Донецької області; на Новопавлівському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль та Павлівка Донецької області;

– з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Богоявленка, Велика Новосілка, Времівка, Вугледар, Новопіль та Павлівка Донецької області; на Запорізькому напрямку – з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Дорожнянка, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Павлівка, Степове та Щербаки Запорізької області.

– з танків та артилерії різних типів, у районах населених пунктів Дорожнянка, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Павлівка, Степове та Щербаки Запорізької області. На Південнобузькому напрямку вогневу поразку зазнали райони понад 30 населених пунктів уздовж лінії зіткнення. За уточненою інформацією, підтверджено поразку супротивника за попередні дні. Так, у населеному пункті Первомайське Миколаївської області знищено до 60 військовослужбовців, а у населеному пункті Василівка Запорізької області поранено до 50 російських загарбників.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: