У супермаркеті Дніпра чоловік пограбував 9-річного хлопчика

В одному із супермаркетів Дніпра пограбували дитину. Як повідомили у поліції, інцидент трапився 16 червня. Охоронець одного із магазинів розповів правоохоронцям про відвідувача торговельного центру, який пограбував 9-річного хлопчика.
Поліціянти з’ясували, що хлопчик був у магазині разом з мамою. Несподівано до нього підійшов незнайомий чоловік, схопив з плеча сумку та пішов до виходу. Дитина почала кликати на допомогу. Очевидці злочину швидко зреагували та зупинили крадія.
Завдяки небайдужим відвідувачам торгового центру, нападнику не вдалося довести злочин до кінця – його піймали утримували до приїзду правоохоронців.
Крадієм виявився 35-річний житель сусідньої області. Йому оголосили про підозру в крадіжці. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до 10 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Дніпрі 13-річний юнак катав в авто свого 12-річного друга.
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