У супермаркеті Дніпра чоловік чіплявся до 10-річного хлопчика та кликав з собою

У Дніпрі невідомий чоловік пропонував хлопчикові піти з ним разом до під’їзду.
Сталося все ввечері 6 листопада, у магазині АТБ на проспекті Гагаріна. Невідомий чоловік почав чіплятися до 10-річного хлопчика, щось йому пропонував, а потім просив піти з ним до під’їзду, пише Репортер.
Коли поліціянти приїхали на виклик, поруч з хлопчиком був його батько, а школяра трясло від страху. Чоловік, який приставав до дитини не міг сказати свого імені та прізвища, а документів з собою не мав. На місце викликали слідчих, які опитали свідків, а незнайомця забрали у відділок.
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