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У супермаркеті АТБ в Дніпрі продають борошно з черв’яками (ФОТО)

Сьогодні 13:13
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У супермаркеті АТБ у борошні відомої марки завелися черв'яки.

Новости Днепра про У супермаркеті АТБ в Дніпрі продають борошно з черв'яками (ФОТО)

Про це повідомили дніпряни в соцмережах.
За їх словами, борошно вони придбали в супермаркеті АТБ на вулиці Робочій. Усередині упаковки їх чекав неприємний сюрприз – там був черв’як, а борошно взялося грудочками.

Це личинка круп’яної молі, яка може жити в борошні або крупах. Продукти заражені такими шкідниками ні в якому разі не можна використовувати для приготування їжі і треба негайно викинути в смітник.

Скоріше за все, борошно не правильно зберігали в супермаркеті, тому в ньому і з’явилося нове життя. Чи зверталися покупці до магазину з зіпсованим товаром – не уточнюється.

Новости Днепра про У супермаркеті АТБ в Дніпрі продають борошно з черв'яками (ФОТО)

Як зберігати борошно, щоб там не завелося нове життя? 

Якщо вам пощастило придбати якісне борошно, то його треба правильно зберігати, щоб в ньому не завелося нове життя.

Борошно не варто зберігати упаковці з магазину, а краще пересипати в ємність, яку можна герметично закрити. 

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Новости Днепра про У супермаркеті АТБ в Дніпрі продають борошно з черв'яками (ФОТО)Українська

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