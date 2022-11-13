У супермаркеті АТБ у Дніпрі продають пиво, яке “розфасовували” в російській Уфі

У Дніпрі продають пиво, яке розфасовували в Уфі.

У одному із дніпровських АТБ помітили російське пиво. Мешканці Дніпра розповіли, що придбали алкоголь в супермаркеті, а потім звернули увагу на етикетку. Як виявилося, одним із імпортерів є компанія, яка зареєстрована в російській Уфі, повідомляють в телеграм-каналі “Дніпро Оперативний”.

Країна походження напою – Польща, але імпортер Росія. Вся інформація про товар теж російською. Скоріш за все, це партія яку планували продавати на російському ринку, але тепер зі зрозумілих причин цього робити не можуть.

Ми вирішили перевірити чи є таке пиво на полицях АТБ. Ми його справді знайшли, але поки що відбій по зраді. На одній із пляшок дійсно було написано, що одним із імпортерів є російська компанія, але далі є стікер від АТБ, де вказано що в Україні за цей товар відповідає ТОВ “АТБ-маркет”.

Скоріш за все, це залишки партії, яку завезли, коли на початку лютого уряд дозволив ввозити товари без українського маркування.

Інші пляшки цього виробника вже мають правильне маркування.

Але будьте уважні і перевіряйте походження товарів в супермаркетах, щоб випадково не заплатити свої гроші в бюджет РФ

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