У Сухопутних військах підтвердили, що підозрювані у розстрілі поліцейських – військовослужбовці

Стали відомі подробиці розстрілу поліцейських у Вінницькій області.

Сухопутні війска ЗС України підтвердили, що вбивці поліцейських у Вінницькій області — діючі військовослужбовці однієї з частин ЗСУ.

На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України. Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського, – йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах висловили співчуття родині загиблого поліцейського Максима Зарецького.

Схиляємо голови в жалобі разом з працівниками Національної поліції України, які з нами виконують завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності Україну. Це непоправна втрата, винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання, – додали у командуванні.

Нагадаємо, що сьогодні вночі двоє невідомих застрелили одного поліцейського, іншого поранили. Трагедія сталася у Гайсинському районі Вінницької області.

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