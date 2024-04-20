У Сухопутних військах підтвердили, що підозрювані у розстрілі поліцейських – військовослужбовці

Сухопутні війска ЗС України підтвердили, що вбивці поліцейських у Вінницькій області — діючі військовослужбовці однієї з частин ЗСУ.
На відео, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України. Командування Сухопутних військ надасть максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні у вбивстві поліцейського, – йдеться у повідомленні.
У Сухопутних військах висловили співчуття родині загиблого поліцейського Максима Зарецького.
Схиляємо голови в жалобі разом з працівниками Національної поліції України, які з нами виконують завдання із захисту суверенітету та територіальної цілісності Україну. Це непоправна втрата, винні у цьому злочині повинні понести найсуворіше покарання, – додали у командуванні.
Нагадаємо, що сьогодні вночі двоє невідомих застрелили одного поліцейського, іншого поранили. Трагедія сталася у Гайсинському районі Вінницької області.
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