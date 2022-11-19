Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У суботу в Дніпрі знову вимикатимуть електроенергію за графіком

Сьогодні 09:19
просмотров

У Дніпрі знову діятимуть планові відключення.
Новости Днепра про У суботу в Дніпрі знову вимикатимуть електроенергію за графіком

 

У суботу 19 листопада в Дніпрі та області діятимуть планові відключення, тому у мешканців є час підготуватися. Традиційно графік відключень можна знайти на сайті ДТЕК.

Аварійні відключення поки що не плануються, тому за один раз світла може не бути тільки 4 години. В Укренерго нагадали, що вони відключають не конкретні вулиці чи будинки, а обленерго передають певні обсяги потужності, на яку треба зменшити споживання.

Не забувайте економити, що відключень стало менше. 

Нагадаємо, раніше голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук розповів, що ситуація з електрикою в області повинна стабілізуватися через 2-3 дні. 

Читайте також:

Новости Днепра про У суботу в Дніпрі знову вимикатимуть електроенергію за графікомУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на Перемозі водій маршрутки знайшов зниклого хлопчика
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    У Дніпрі на Перемозі водій маршрутки знайшов зниклого хлопчика

    У Дніпрі чоловік під час прогулянки втратив свого 6-річного онука.

    На Дніпропетровщині затримали серійного «домушника»
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    На Дніпропетровщині затримали серійного «домушника»

    У Марганці Дніпропетровської області затримали серійного злодія, чоловіка підозрюють у…

    Сучасне обладнання та Царство мертвих: як усередині виглядала лікарня Червоного Хреста у Дніпрі (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 21:13
    Сучасне обладнання та Царство мертвих: як усередині виглядала лікарня Червоного Хреста у Дніпрі (ФОТО)

    Частину історичних будівель у Дніпрі назавжди втрачено – вони повільно…

    Окупанти розстріляли подружню пару та двох маленьких дітей у Запорізькій області
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    Окупанти розстріляли подружню пару та двох маленьких дітей у Запорізькій області

    В окупованому селищі Камиш-Зоря Запорізької області російські солдати жорстоко вбили…

    Наверх