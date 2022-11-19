У суботу в Дніпрі знову вимикатимуть електроенергію за графіком

У Дніпрі знову діятимуть планові відключення.

У суботу 19 листопада в Дніпрі та області діятимуть планові відключення, тому у мешканців є час підготуватися. Традиційно графік відключень можна знайти на сайті ДТЕК.

Аварійні відключення поки що не плануються, тому за один раз світла може не бути тільки 4 години. В Укренерго нагадали, що вони відключають не конкретні вулиці чи будинки, а обленерго передають певні обсяги потужності, на яку треба зменшити споживання.

Не забувайте економити, що відключень стало менше.

Нагадаємо, раніше голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук розповів, що ситуація з електрикою в області повинна стабілізуватися через 2-3 дні.

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