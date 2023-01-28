У стінах Києво-Могилянської академії офіційно заборонили спілкуватися російською

У стінах Національного університету "Києво-Могилянська академія" офіційно заборонили вживати російську мову.

Нову норму прописали у Правилах внутрішнього розпорядку НаУКМА. Про це повідомив голова Наглядової ради НаУКМА Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.

Заборона мови окупанта у стінах навчального закладу, як зазначив Зубко, стосується абсолютно всіх: і студентів, і викладачів, і адмінстрацію.

“Якщо викладання російською не ведеться в університеті вже дуже давно, то тепер заборона стосується і спілкування між собою мовою окупантів у Могилянці. Це стосується абсолютно всіх: викладачів, студентів, адміністративного персоналу”, – прокоментував він.

Зубко зазначив, що таке рішення є вимогою та викликом часу.

“Як Голова Наглядової ради НаУКМА, так само як і інші члени Наглядової ради та вся Могилянська спільнота, гостро відчуваємо, що війна дуже вплинула на роботу університету. Могилянці стали до лав ЗСУ і пішли на передову захищати Україну, на жаль, є і загиблі герої”, – зазначається у дописі.

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