У сквері Прибережному з’явилася нова табличка: що не можна робити

Він розмістився в дуже вдалому місці – на набережній, де відкривається просто фантастичний вид на Дніпро.
Але, на жаль, містяни іноді вирішують скупатися в річці. Тому у сквері встановили нову табличку: “Купатися заборонено”.
Враховуйте цю інформацію, якщо вирішите купатися – цього робити ні в якому разі не можна.
Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині врятували двох рибалок.
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