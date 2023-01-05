У сквері Прибережному з’явилася нова табличка: що не можна робити

Сквер "Прибережний" - одне із улюблених місць відпочинку дніпрян.

Він розмістився в дуже вдалому місці – на набережній, де відкривається просто фантастичний вид на Дніпро.

Але, на жаль, містяни іноді вирішують скупатися в річці. Тому у сквері встановили нову табличку: “Купатися заборонено”.

Враховуйте цю інформацію, якщо вирішите купатися – цього робити ні в якому разі не можна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині врятували двох рибалок.

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