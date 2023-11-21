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  • У сквері на Успенській площі через аномально теплу осінь на деревах з’явилися бруньки

У сквері на Успенській площі через аномально теплу осінь на деревах з’явилися бруньки

Сьогодні 15:58
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Попри мороз на деревах у сквері на Успенській площі з'явилися бруньки.

Новости Днепра про У сквері на Успенській площі через аномально теплу осінь на деревах з'явилися бруньки

На вербах, висаджених у сквері відреконструйованої Успенської площі, видно бруньки, про це повідомляє Dnepr.info.

Це негативні наслідки аномально теплої осені.

На гілочках дерев рясно видніються бруньки, які зазвичай з’являються навесні, з першими теплими днями. Втім, цьогоріч рослини через аномальне тепло, збираються вдруге розпускатися. 

Раніше дніпряни повідомляли, що по другому колу цвітуть фруктові дерева – яблука, груші, вишні, а також інші рослини, які в середині жовтня мали б скидати листя. До прикладу, у парку Глоби на початку листопада буйно квітнули троянди, які зазвичай відцвітали до цього часу. 

Ботаніки стверджують, що повторне цвітіння негативно вплине на рослини та дерева. Водночас це наслідки глобального потепління та зміни клімату, яких уникнути вже майже не можливо. Тож доведеться якось прилаштовуватися до нових правил природи та старатися мінімізувати негативний вплив на флору та фауну. 

Новости Днепра про У сквері на Успенській площі через аномально теплу осінь на деревах з'явилися бруньки

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі остаточно відкрили Успенську площу. 

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Новости Днепра про У сквері на Успенській площі через аномально теплу осінь на деревах з'явилися брунькиУкраїнська

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