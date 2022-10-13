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У сімейному гуртожитку Дніпра чоловік розбещував 5-річну дівчинку

Сьогодні 13:18
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Маленьку дівчинку він повів з собою до туалету.

Новости Днепра про У сімейному гуртожитку Дніпра чоловік розбещував 5-річну дівчинку

Як розповіли в Дніпропетровській обласній прокуратурі, 11 жовтня мешканець Дніпра, який проживає в одному із сімейних гуртожитків міста, побачив 5-річну дівчинку, яка вишла з кімнати до коридору. Він взяв дитину за руку та повів до туалету. Там він вчиняв з нею розпусні дії. 

На гарячому чоловіка спіймала схвильована мама дівчинки. Вона викликала на місце інциденту поліціянтів. 

Вони затримали збоченця та доставили у відділок. Наразі обласна прокуратура оголосила чоловікові про підозру за фактом вчинення розпусних дій щодо малолітньої дитини. Вирішується питання про взяття затриманого під арешт. 

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Новости Днепра про У сімейному гуртожитку Дніпра чоловік розбещував 5-річну дівчинкуУкраїнська Новости Днепра про У сімейному гуртожитку Дніпра чоловік розбещував 5-річну дівчинкуРусский

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