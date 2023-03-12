В українських школах пропонують ввести уроки обов’язкового статевого виховання

В Україні можуть з'явитися обов'язкові заняття зі статевого виховання.

У школах України пропонують впровадити уроки обов’язкового статевого виховання дітей та молоді. Відповідна петиція на сайті ОП набрала необхідну кількість голосів. Тепер її повинен розглянути Президент України Володимир Зеленський.

Про це йдеться на сайті ОП. Авторами петиції є громадський альянс Політична дія жінок та експертний ресурс Гендер в деталях.

В умовах величезної кількості інформаційних джерел та безмежних можливостей інтернету діти самотужки отримують доступ до відео, яке є часто викривленим і пропагує насильство. Через відсутність навичок аналізу інформації, діти сприймають усе за чисту монету і не розуміють, яку відповідальність за свої діяльність та бездіяльність вони можуть нести, – йдеться в тексті петиції.

На думку авторів звернення, на таких уроках учням повинні розповідати про фізіологічні та психологічні зміни, пов’язані зі статевим дозріванням, про методи контрацепції, незаплановану вагітність, особисту безпеку та інше. Активісти впевнені, що такі заняття допоможуть дітям та підліткам краще розуміти, що з ними відбувається та допоможе налагодити культуру згоди й взаємоповаги.

Автори впевнені, що таким чином, можна зменшити кількість випадків насильства серед підлітків та дорослих.

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