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У школах Дніпра можуть з’явитися металодетектори та поліцейська охорона

Сьогодні 15:49
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У всіх школах України, а зокрема і Дніпра в майбутньому можуть з'явитися металодетектори та поліцейська охорона.

Новости Днепра про У школах Дніпра можуть з'явитися металодетектори та поліцейська охорона

Такі плани озвучив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Поки що впровадження нових безпекових норм в школах на стадії обговорення, йдеться у телеграм-каналі прем’єра. Концепцію безпеки закладів освіти затвердили під час наради. 

В українських навчальних закладах з’явиться поліцейська охорона, тривожні сигналізації та металодетектори. Впроваджувати нововведення будуть Міністерство освіти, Міністерство внутрішніх справ, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації. Конкретних термінів, упродовж яких у навчальних закладах з’явиться охорона, прем’єр-міністр не озвучив.

Тож коли саме, щоб зайти в школу треба бути пройти повз металодетектор, наразі не відомо. 

Що ж стосується укриттів, то за інформацією обласних військових адміністрацій, сховищами станом на листопад цього року, забезпечено майже 80% закладів. Цьогоріч уряд виділив загалом 1,5 млрд грн субвенції на ці потреби. Наступного року на укриття передбачили 2,5 млрд грн.

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