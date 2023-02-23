У шести парках Дніпра з’явилися укриття: де вони знаходяться

У шести парках Дніпра обладнали бетонні укриття, де можна пересидіти повітряну тривогу, якщо вона застала вас зненацька. Перелік сховищ опублікували в Департаменті парків та рекреації ДМР.
Тепер під час повітряної тривоги можна сховатися в укриттях, які є в таких парках:
Нагадаємо, раніше ми писали про укриття на ж/м Перемоги, на якому з’явився жовтий чоловічок. Раніше у Дніпрі на стінах вуличних укриттів з’явився стріт-арт. А місцева влада пообіцяла, що укриття розфарбують, щоб вони були впізнаваними.
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