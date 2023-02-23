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У шести парках Дніпра з’явилися укриття: де вони знаходяться

Сьогодні 10:22
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У Дніпрі в парках з'явилися бетонні укриття.

Новости Днепра про У шести парках Дніпра з'явилися укриття: де вони знаходяться

У шести парках Дніпра обладнали бетонні укриття, де можна пересидіти повітряну тривогу, якщо вона застала вас зненацька. Перелік сховищ опублікували в Департаменті парків та рекреації ДМР.

Тепер під час повітряної тривоги можна сховатися в укриттях, які є в таких парках:

  • Парк ім. Т.Г. Шевченко (оглядовий майданчик)
  • Сквер Івана Старова (на зупинці трамвая «Парк Шевченко»)
  • «Новокодацький» міський молодіжний парк (територія паркування)
  • Сквер «Прибережний» (на тротуарі)
  • Парк Глоби (біля центральної алеї та на в‘їзді у парк Л. Глоби поряд зі шлагбаумом)
  • Парк ім.Писаржевського (на зупинці «Парк Писаржевського»)

Нагадаємо, раніше ми писали про укриття на ж/м Перемоги, на якому з’явився жовтий чоловічок. Раніше у Дніпрі на стінах вуличних укриттів з’явився стріт-арт. А місцева влада пообіцяла, що укриття розфарбують, щоб вони були впізнаваними.

Новости Днепра про У шести парках Дніпра з'явилися укриття: де вони знаходяться

Новости Днепра про У шести парках Дніпра з'явилися укриття: де вони знаходяться

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Новости Днепра про У шести парках Дніпра з'явилися укриття: де вони знаходятьсяУкраїнська

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