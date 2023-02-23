У шести парках Дніпра з’явилися укриття: де вони знаходяться

У Дніпрі в парках з'явилися бетонні укриття.

У шести парках Дніпра обладнали бетонні укриття, де можна пересидіти повітряну тривогу, якщо вона застала вас зненацька. Перелік сховищ опублікували в Департаменті парків та рекреації ДМР.

Тепер під час повітряної тривоги можна сховатися в укриттях, які є в таких парках:

Парк ім. Т.Г. Шевченко (оглядовий майданчик)

Сквер Івана Старова (на зупинці трамвая «Парк Шевченко»)

«Новокодацький» міський молодіжний парк (територія паркування)

Сквер «Прибережний» (на тротуарі)

Парк Глоби (біля центральної алеї та на в‘їзді у парк Л. Глоби поряд зі шлагбаумом)

Парк ім.Писаржевського (на зупинці «Парк Писаржевського»)

Нагадаємо, раніше ми писали про укриття на ж/м Перемоги, на якому з’явився жовтий чоловічок. Раніше у Дніпрі на стінах вуличних укриттів з’явився стріт-арт. А місцева влада пообіцяла, що укриття розфарбують, щоб вони були впізнаваними.

Читайте також:

Українська

Автор: