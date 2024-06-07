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У Севастопольському парку в Дніпрі частково демонтують меморіал

Сьогодні 17:38
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У Дніпрі в Севастопольському парку частково демонтують меморіал, присвячений російським солдатам, які брали участь у Севастопольській битві.

Новости Днепра про У Севастопольському парку в Дніпрі частково демонтують меморіал

У Севастопольському парку приберуть таблички, де згадуються російські солдати, які брати участь в Севастопольській битві. Раніше тут прибрали бюсти відомих воєначальників, але тепер не буде жодних згадок про них.

У КП “Міська інфраструктура” пояснили, що жителі Дніпра неодноразово скаржилися на те, що в Севастопольському парку досі є згадка про військових, які тоді представляли інтереси Російської Імперії. 

До цього зруйнувати меморіал або проводити будь-які роботи не могли, але згідно з наказом Міністерства культури та інформаційної політики України N363 від 16.05.2024 “Про визнання такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих памʼяток України, обʼєктів культурної спадщини”, тепер це дозволено, пише “Наше місто“.

Прибираються надгробні споруди та меморіальні елементи на могилі учасників оборони Севастополя у період Кримської війни, що належить до символіки комуністичного тоталітарного режиму та (або) символіки російської імперської політики, – розповіли у департаменті.

Перш за все, приберуть табличку “Русским воинам от трудящимся Днепропетровска…”.
 
Демонтовані елементи можуть передати до музею, але у парку їх більше не буде. 

 

Новости Днепра про У Севастопольському парку в Дніпрі частково демонтують меморіал

Нагадаємо, раніше у Дніпрі офіційно збиралися поставити на паузу реконструкцію Севастопольського парку та законсервувати будівництво, яке розпочали у 2021 році. 
 
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Новости Днепра про У Севастопольському парку в Дніпрі частково демонтують меморіалУкраїнська

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