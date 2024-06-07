У Севастопольському парку в Дніпрі частково демонтують меморіал

У Дніпрі в Севастопольському парку частково демонтують меморіал, присвячений російським солдатам, які брали участь у Севастопольській битві.

У Севастопольському парку приберуть таблички, де згадуються російські солдати, які брати участь в Севастопольській битві. Раніше тут прибрали бюсти відомих воєначальників, але тепер не буде жодних згадок про них.

У КП “Міська інфраструктура” пояснили, що жителі Дніпра неодноразово скаржилися на те, що в Севастопольському парку досі є згадка про військових, які тоді представляли інтереси Російської Імперії.

До цього зруйнувати меморіал або проводити будь-які роботи не могли, але згідно з наказом Міністерства культури та інформаційної політики України N363 від 16.05.2024 “Про визнання такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих памʼяток України, обʼєктів культурної спадщини”, тепер це дозволено, пише “Наше місто“.